Standard Liege Sevilla maçında inanılmaz an!

Belçika temsilcisi Standard Liege, daha önce kupayı 5 kez kazanan Sevilla’yı 62.dakikada Moussa Djenepo’nun golüyle 1-0 mağlup ederek bir üst tur için umudunu sürdürdü.

Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise geceye damga vurdu… Dakikalar 90+3’ü gösterirken bir dönem Fenerbahçe forması giyen Danimarkalı stoper Kjaer ile kaleci Tomas Vaclik arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası top kaleye yöneldi.

Vaclik ağlara doğru giden topu koşarak topu çizgi üzerinden çıkarmayı başarsa da tehlike devam etti. Standard Liege’in dönen topta attığı şut üst direkte patlayınca inanılmaz bir fırsat kaçmış oldu.

O anlar sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan videosu oldu. Standard Liege’in şanssızlığı uzun süre unutulmayacak bir pozisyonla son buldu. Krasnodar’ın üst tura çıkmayı garantilediği grupta 9 puana sahip Sevilla ile Standard Liege arasından üst tura çıkacak takım, son maçların ardından belli olacak.