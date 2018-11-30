Mustafa Cengiz o yasaklı hakemleri işaret etti!

Mesut Yıldırım / Galatasaray’ın Konyaspor ile oynadığı maçta çok tartışılan penaltıya imza atan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi kararı, zaten kaotik bir ortamda olan Türk futbolunu iyice karıştırdı. Başkanlığını Fikret Orman'ın yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı, bu karara tepki gösterip vazgeçilmesini istedi ve ortak bir bildiri yayımladı.

17 kulübün hedef aldığı Galatasaray da birliğe tepki gösterdi. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, başka takımların maçlarına verilmeyen hakemleri işaret etti. Birliğin bildirisinden sonra gözler, yıllardır Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarına verilmeyen hakemlere ve atamaları yapan Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çevrildi.

İşte Cengiz'in işaret ettiği o hakemler:

Cüneyt Çakır: 19 Eylül 2015'te oynanan Trabzonspor- Galatasaray maçından bu yana bordo-mavililerin maçlarına çıkamıyor.

Mete Kalkavan: 5 Kasım 2016'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından 25 Ağustos 2018'de bordo-mavililerin karşılaşmasını yönetti.

Bülent Yıldırım: 24 Nisan 2016'daki Trabzon- Fenerbahçe mücadelesinden bu yana bordo-mavililerin maçına çıkamadı. 27 Aralık'taki Konyaspor-Trabzonspor kupa maçında barışmak için sahadaydı.

Özgür Yankaya: 23 Şubat 2015'te oynanan Fenerbahçe- Akhisarspor maçından bu yana tam 3 yıldır Kadıköy'e çıkamıyor.

Halis Özkahya: 11 Kasım 2012'den bu yana 5 yıldır Kadıköy'de düdük çalamıyor. Sebep 16 Aralık 2012'deki Galatasaray- Fenerbahçe derbisi.

Hüseyin Göçek: 3 Aralık 2016'da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Fenerbahçe maçı verilmedi.

Barış Şimşek: 3 Temmuz sürecinden bu yana Trabzonlu hakem, Fenerbahçe maçlarına çıkamıyor.

Ali Palabıyık: 23 Eylül 2017'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlıların maçlarına verilmiyor.

Serdar Ali Çelikler: `Göksel Başkan bir el atın da Serkan Çimen`in de cezası bitsin` Gazeteci Serdar Ali Çelikler, son yazısında Fenerbahçe - Başakşehir maçının yardımcı hakemi Serkan Çimen'e o mücadeleden beri görev verilmemesini yazdı. İlgili Haberi Oku