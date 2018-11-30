Messi’nin elini ayağına dolaştı! Güzel mode Yael Shelbia ile zor anlar…

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli Messi, Barcelona’da SIRIN Labs’ın yeni telefon tanıtımı için düzenlenen törene katıldı. Yıldız oyuncunun törende birlikte fotoğraf çekimine katıldığı 18 yaşındaki İsrailli model Yael Shelbia ile yaşadığı anlar gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Poz verme konusunda yeşil sahalarda olduğu kadar yetenekli olamayan Messi’nin utangaç halleri dikkat çekti. Fotoğraf çekilirlek kaskatı kesilen Messi’nin o halleri sosyal medyada da gündem oldu.