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Messi’nin elini ayağına dolaştı! Güzel mode Yael Shelbia ile zor anlar…

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi SIRIN Labs'ın yeni telefon tanıtımı için düzenlenen törene katıldı. Yıldız oyuncu törende 18 yaşındaki model Yael Shelbia'yla fotoğraf çektirdiği sırada ilginç anlar yaşandı.

30 Kasım 2018 17:06

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli Messi, Barcelona’da SIRIN Labs’ın yeni telefon tanıtımı için düzenlenen törene katıldı. Yıldız oyuncunun törende birlikte fotoğraf çekimine katıldığı 18 yaşındaki İsrailli model Yael Shelbia ile yaşadığı anlar gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Poz verme konusunda yeşil sahalarda olduğu kadar yetenekli olamayan Messi’nin utangaç halleri dikkat çekti. Fotoğraf çekilirlek kaskatı kesilen Messi’nin o halleri sosyal medyada da gündem oldu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

The primer for @sirinlabs @leomessi

Yael shelbia (@yaelshelbia)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 17:06 | 30 Kasım 2018
messi model
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