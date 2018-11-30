MAÇ SONUCU | Malmö 2-2 Genk | Avrupa Ligi I Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Malmö ile Genk arasındaki mücadele gol düellosuna sahne oldu.
İsveç deplasmanının 42. dakikasında Alejandro Pozuelo’nun golüyle 1-0 öne geçen Genk, 53. dakikada Joseph Paintsil ile skoru 2-0’a getirdi.
Ancak ev sahibi Malmö 65. dakikada Oscar Lewicki, 67. dakikada Marcus Antonsson’un golüyle iki dakikada 2-2’lik beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Malmö 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Genk 8 puanla birinci sırada kaldı.
Malmö gruptaki son maçında 13 Aralık’ta deplasmanda Beşiktaşi Beşiktaş ile karşılaşırken Genk sahasında Sarpsborg’u ağırlayacak.