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MAÇ SONUCU | Malmö 2-2 Genk | Avrupa Ligi I Grubu
Uefa Avrupa Ligi

MAÇ SONUCU | Malmö 2-2 Genk | Avrupa Ligi I Grubu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Malmö deplasmanında konuk olan Genk, 2-0 öne geçtiği maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. İki takım da bir üst tur yükselme şansını son haftaya taşıdı.

30 Kasım 2018 00:53

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Malmö ile Genk arasındaki mücadele gol düellosuna sahne oldu.

İsveç deplasmanının 42. dakikasında Alejandro Pozuelo’nun golüyle 1-0 öne geçen Genk, 53. dakikada Joseph Paintsil ile skoru 2-0’a getirdi.

Ancak ev sahibi Malmö 65. dakikada Oscar Lewicki, 67. dakikada Marcus Antonsson’un golüyle iki dakikada 2-2’lik beraberliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Malmö 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Genk 8 puanla birinci sırada kaldı.

Malmö gruptaki son maçında 13 Aralık’ta deplasmanda Beşiktaşi Beşiktaş ile karşılaşırken Genk sahasında Sarpsborg’u ağırlayacak.

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Son güncelleme 00:57 | 30 Kasım 2018
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