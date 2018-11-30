MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta iki heyecan dolu karşılaşma ile başladı. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ederken Rize’de Çaykur Rizespor’la MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Taraflar nefes kesen maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

MKE Ankaragücü bu sonuçla puanını 20’ye yükseltirken Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada kaldı. Konuk ekip 20’de golcü oyuncusu Mustafa El Kabir ile öne geçerken ev sahibi ekip eşitliği 66’da Umar Aminu’nun golüyle kaydetti.

Altay damga vurdu!

Müsabakaya damga vuran ise Ankaragücü’nün 1998 doğumlu kalecisi Altay Bayındır oldu. Takımın tecrübeli kalecisi Johannes Hopf’un sakatlığında kaleyi devralan ve bu sezon ilk Süper Lig maçına çıkan Altay, 80. dakikada Fernando Boldrin’in penaltısında gole izin vermedi.

Kariyerinde çıktığı ilk Süper Lig maçında penaltı kurtarmayı başaran Altay Bayındır maçta sergilediği performansla da taraftarlardan alkış aldı. MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Atiker Konyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile başladı. Ev sahibi Konyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Konyaspor tribünlerinde Aykut Kocaman'a sevgi gösterileri vardı. İlgili Haberi Oku