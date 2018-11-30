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MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Atiker Konyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile başladı. Ev sahibi Konyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Konyaspor tribünlerinde Aykut Kocaman'a sevgi gösterileri vardı.

30 Kasım 2018 22:22

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta iki karşılaşma ile açıldı. Rize’de Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü bir araya gelirken Konya’da ise Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Aykut Kocaman ile ikinci maçına, iç sahada ise Kocaman’la ilk maçına çıkan ev sahibi, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Konyaspor puanını 21’e yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Maçta goller Adis Jahovic (52 pen.) ve Jens Jonsson (67) kaydetti. Topladığı 15 puanla maç fazlasıyla 13. sırada kalan Aytemiz Alanyaspor’da Merih Demiral 61. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarıda 25. dakikada Atiker Konyaspor, Traore ile öne geçerken gol öncesi Jahovic’e atılan pasta golcü oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu VAR ile tespit edildi ve gol iptal edildi. Aitker Konyaspor’u öne geçiren penaltı da VAR uyarısıyla tespit edildi.

Müsabakanın özellikle ikinci yarısında, tribünleri dolduran taraftarlar Aykut Kocaman’a sevgi gösterisinde bulunurken maçtan sonra da oyuncular kale arkası tribününde üç puanı taraftarlarla kutladı. 30 Kasım 2018 Süper Lig`in yeni stadı Eryaman`da son aşamaya gelindi. Süper Lig yepyeni bir stada kavuşuyor. Ankaragücü'nün maçlarını oynayacağı Eryaman Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:22 | 30 Kasım 2018
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