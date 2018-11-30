MAÇ ÖZETİ: Sarpsborg Beşiktaş özet izle! Beşiktaş’tan muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş grubun beşinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüş ile 3-2 kazanmayı başardı. Avrupa Ligi I grubunda yer alan Beşiktaş, Sarpsborg karşısında kazanarak adını üst tura yazdırma umudunu son maça taşımayı başardı. Takımı 2-0 gerideyken 2 gol ve 1 asist ile Beşiktaş’a puan kazandıran Lens taraftarın beğenisi kazandı. Sarpsborg’un 40. saniyesindeki ilk golü Rashad Muhammed atarken, ilk golün 4 dakika sonrasında bu kez Tobias Heintz golü ile durumu 2-0 oldu. İlk yarıda Karius’un yaptığı hatalar maça damga vururken, ikinci yarıda 62. dakikada Lens sahneye çıkarak durumu 2-1 yaptı. 66. dakikada ise bu kez Lens’in asistinde Vagner Love tamamladı ve durumu 2-2 yapmayı başardı. Maçın son dakikalarında Lens bir kez daha sahneye çıktı ve 90. dakikada durumu 3-2 yaparak 3 puanı Beşiktaş’a getirdi. İşte, Sarpsborg Beşiktaş özeti… Genk Beşiktaş maçı özeti yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.…

SARPSBORG BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ’IN YEDİĞİ GOL TARİHE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş deplasmanda Sarpsborg'la karşılaşırken temsilcimizin 47. saniyede yediği şok gol olumsuz bir istatistik olarak tarihe geçti.

Maçın 47. saniyesinde Rashad Muhammed'in attığı gol, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

KARİUS 6 DAKİKADA 2 GOL YEDİ

UEFA Avrupa Ligi I grubunda deplasmanda Sarpsborg ile karşılaşan Beşiktaş ilk 6 dakikada yediği 2 golle büyük bir şok yaşadı.

Mücadelede santranın hemen ardından 47.saniyede Muhammed'in golüyle öne geçen Sarpsborg'da 6 dakika sonra Heintz bu kez Karius'u uzaktan avladı.

Savunmanın kaptırdığı topta kaleden bir hayli önde yakalanan Karius, Heintz'ın aşırtma vuruşunda topu ağlarında gördü. Arka arkaya yediği 2 hatalı golle daha maça ısınamadan şoka giren Karius sosyal medyada da eleştirilerin hedefi haline geldi. İlk yarı boyunca silik bir görüntü oraya koyan Alman kaleci herkesin diline düştü…