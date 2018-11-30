Lucas Moura: ‘Hayatımın en kötü 7 ayıydı’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’ın yıldızı Lucas Moura, PSG’deki son aylarında hayatının en kötü dönemini geçirdiğini söyledi.

Ada’da bu hafta oynanacak Tottenham-Arsenal karşılaşmasında iki eski dost Arsenal’in teknik direktörü Unai Emery ve Tottenham’ın yıldızı Lucas Moura karşı karşıya gelecek.

PSG’de forma giydiği dönemde takımı çalıştıran Emery’nin kendisini yedek bırakması hakkında açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, “Çok zordu. Hayatımın en kötü 7 ayıydı” yorumunda bulundu.

Tottenham’da kalitesini yeniden gösterdiğini söyleyen 26 yaşındaki yıldız, “PSG’deki son aylarımı unuttum. Fransa’da geçen 4 yılımda birçok başarı kazandım. Geçen yıl çok şey öğrendim ve kendimi geliştirim. Şimdi daha güçlü ve deneyimli olduğumu düşünüyorum” dedi.

Sezon başında Arsenal’de göreve gelen teknik direktör Unai Emery’nin, PSG’deyken Kylian Mbappe ve Neymar ikilisi nedeniyle kızağa çektiği Moura, “Unai’ye karşı kötü bir düşüncem yok. Ona saygı duyuyorum ve çok iyi bir hoca” ifadelerini kullandı.

Kendisine sorulan “Seni neden yedek bıraktığını Emery’ye sordun mu?” sorusuna yanıt veren Moura, “Hayır. Hocanın kararlarına saygı duydum. Onun için de zor olduğunu biliyorum çünkü en iyi 11 oyuncuyu oynatmak zorunda. Her zaman ileriye bakıp nasıl kazanacağımı düşündüm” şeklinde konuştu.

2013 yılında Sao Paulo’dan 40 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG’ye transfer olan Moura, 2018 Ocak ayında 28 milyon Euro’ya Tottenham’ın yolunu tutmuştu.

Başarılı kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig’de oynadığı 12 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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