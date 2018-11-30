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Karius patlaması! 6 dakikada 2 gol yedi…
Beşiktaş

Karius patlaması! 6 dakikada 2 gol yedi…

Norveç deplasmanında 6 dakikada arka arkaya 2 gol birden yiyen Beşiktaş kalecisi Karius sosyal medyada gündem oldu. 47.saniyede topu ağlarında gören Karius Beşiktaş'ın Avrupa'daki en erken golünü yiyerek tarihe geçti.

30 Kasım 2018 07:24

UEFA Avrupa Ligi I grubunda deplasmanda Sarpsborg ile karşılaşan Beşiktaş ilk 6 dakikada yediği 2 golle büyük bir şok yaşadı.

Mücadelede santranın hemen ardından 47.saniyede Muhammed’in golüyle öne geçen Sarpsborg’da 6 dakika sonra Heintz bu kez Karius’u uzaktan avladı.

Savunmanın kaptırdığı topta kaleden bir hayli önde yakalanan Karius, Heintz’ın aşırtma vuruşunda topu ağlarında gördü. Arka arkaya yediği 2 hatalı golle daha maça ısınamadan şoka giren Karius sosyal medyada da eleştirilerin hedefi haline geldi. İlk yarı boyunca silik bir görüntü oraya koyan Alman kaleci herkesin diline düştü… İşte Karius için yapılan paylaşımlar.

Son güncelleme 07:24 | 30 Kasım 2018
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