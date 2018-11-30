Karius patlaması! 6 dakikada 2 gol yedi…

UEFA Avrupa Ligi I grubunda deplasmanda Sarpsborg ile karşılaşan Beşiktaş ilk 6 dakikada yediği 2 golle büyük bir şok yaşadı.

Mücadelede santranın hemen ardından 47.saniyede Muhammed’in golüyle öne geçen Sarpsborg’da 6 dakika sonra Heintz bu kez Karius’u uzaktan avladı.

Savunmanın kaptırdığı topta kaleden bir hayli önde yakalanan Karius, Heintz’ın aşırtma vuruşunda topu ağlarında gördü. Arka arkaya yediği 2 hatalı golle daha maça ısınamadan şoka giren Karius sosyal medyada da eleştirilerin hedefi haline geldi. İlk yarı boyunca silik bir görüntü oraya koyan Alman kaleci herkesin diline düştü… İşte Karius için yapılan paylaşımlar.

Karius ‘a ben alım biletini bi an önce gitsin derim.. Kolsuz refleksiz kaleci bize göre değil — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 29 Kasım 2018

İlk gol en az Vida kadar hatası var. Manasızca erken açıldı. 2.golü konuşmaya bile gerek yok. Dakila 8. Karius 2 Beşiktaş 0. Karius’un satın alma mecburiyeti yok. Mümkünse devre arası, en kötü sezon sonu gönderin gitsin. Belli ki top oynamaya gelmemiş buraya. — Şafak Malatya (@SafakSina1903) 29 Kasım 2018

Liverpool'un Beşiktaş'a attığı Karius kazığı, 8-0'lık maçtan bile daha ağır oldu. — ali erim (@alierim) 29 Kasım 2018

Kova Karius jeneriklik gollerine devam ediyor.. Tolga Zengin'den üstün olduğu tek yer yakışıklı olması ama bizim taraftar bunu görmüyor pic.twitter.com/ZbIxBpHZir — Hulk Hogan (@hulkhogan1903) 29 Kasım 2018

+küçük karus küçük karius kolların nerede? -kollarım yok kollarım yok gol yerim kalede pic.twitter.com/OGE9ZanjFH — Sleveana Bilič (@whereisbilic) 29 Kasım 2018

Bir kadroları saysaydık be Karius… Ah be Ahhhhhhh — Emre Tilev (@Emre_Tilev) 29 Kasım 2018

Karius kendisinden daha kötü bir kaleciyle tokalaşıyor pic.twitter.com/StqBR6xgBR — Taner (@koc_taner) 29 Kasım 2018