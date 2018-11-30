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Jelena ve Tosic Beşiktaş Galatasaray maçına geliyor
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Jelena ve Tosic Beşiktaş Galatasaray maçına geliyor

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Twitter hesabından siyah-beyazlı taraftarları sevindiren bir paylaşım yaptı.

30 Kasım 2018 15:10

Jelena, yaptığı açıklamada Beşiktaşlı taraftarlara seslenerek, Tosic ile beraber Vodafone Park’a geleceğini duyurdu. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanılacak Beşiktaş – Galatasaray maçını Tosic ve Jelena’da tribünden takip edecek.

BEŞİKTAŞ’A PARA KAZANDIRARAK GİTMİŞTİ

Dusko Tosic, 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği’nden bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuş, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 100 karşılaşmada 7 gole imza atmıştı. Başarılı geçen 2017-2018 sezonunun ardından Tosic 4.5 milyon Euro bedelle Guangzhou R&F Futbol Kulübü’ne transfer olmuştu.

Son güncelleme 15:10 | 30 Kasım 2018
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