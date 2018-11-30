Jelena ve Tosic Beşiktaş Galatasaray maçına geliyor

Jelena, yaptığı açıklamada Beşiktaşlı taraftarlara seslenerek, Tosic ile beraber Vodafone Park’a geleceğini duyurdu. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanılacak Beşiktaş – Galatasaray maçını Tosic ve Jelena’da tribünden takip edecek.

BEŞİKTAŞ’A PARA KAZANDIRARAK GİTMİŞTİ

Dusko Tosic, 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği’nden bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuş, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 100 karşılaşmada 7 gole imza atmıştı. Başarılı geçen 2017-2018 sezonunun ardından Tosic 4.5 milyon Euro bedelle Guangzhou R&F Futbol Kulübü’ne transfer olmuştu.