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IOC, olimpiyatlardaki boks hazırlıklarını durdurdu
Diğer Sporlar

IOC, olimpiyatlardaki boks hazırlıklarını durdurdu

AIBA hakkında soruşturma başlatan IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın boksla ilgili hazırlıklarını askıya aldı

30 Kasım 2018 15:30

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın boksla ilgili hazırlıklarını dondurduğunu açıkladı.

Yönetim şekli, etik ve finans konularında Uluslararası Boks Birliği (AIBA) hakkında soruşturma başlatan IOC, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Organizasyon Komitesi ile AIBA arasındaki resmi iletişimin yanı sıra bilet satışları, eleme sistemi, turnuva programının da yer aldığı olimpiyatların boksla ilgili hazırlıklarının dondurulduğunu kaydetti.

AIBA’yı boksun çatı kuruluşu özelliğini kaybedebileceği yönünde uyaran IOC, yaşanan olumsuzluklara karşın branşın ve sporcuların olimpiyatlardaki geleceğinin garanti altında olduğunu ifade etti.

IOC, herhangi bir iletişim, reklam ya da promosyon ürünlerinde AIBA’nın logosunun olimpiyat ve Tokyo 2020 logosuyla birlikte kullanılmasını yasakladı.

Son güncelleme 15:30 | 30 Kasım 2018
2020 Tokyo Olimpiyatları
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