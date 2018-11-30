İbrahimovic’e ikiz kardeşi kadar benzeyen Nihad Djedovic

Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki Bosna-Hersek’li basketbolcu Nihad Djedovic, Zlatan İbrahimovic’e olan benzerliğiyle şaşkına çeviriyor.

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray’da da görev yapan 1.98’lik oyuncu vatandaşı İbrahimovic ile ikiz kardeşi kadar yakın bir benzerliğe sahip. Bu benzerlikten oldukça fazla sıkılan Djedovic, şakayla karışık isyan etti ve Ibrahimovic’in ‘I’m Zlatan’ kitabına gönderme yaparak ‘I’m Not Zlatan’ adında bir kitap yazma raddesine geldiğini söyledi. Büyük ilgiden dolayı sokağa çıkamadığını söyleyen basketbolcu başından geçenleri anlattı.

Verdiği röportajda geçtiğimiz yaz Paris’e gittiğini aktaran Djedovic, “3 günlüğüne Paris’teydim. Kaç kişinin beni durdurup benimle fotoğraf çekilmek istediğini sayamam. İnanılmazdı” itirafında bulundu.

Djedovic’in 2012 yılında Galatasaray’da forma giydiği dönem…