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Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday
Uefa Avrupa Ligi

Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

30 Kasım 2018 10:52

UEFA, Avrupa Ligi’nde 5. haftanın ardından İtalya’nın Milan takımında forma giyen ve 5-2 mağlup ettikleri Lüksemburg temsilcisi Dudelange karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu’nu haftanın futbolcusuna aday gösterdi.

Beşiktaş’ın 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg deplasmanında, siyah-beyazlı ekibin ilk ve son golünü atan Hollandalı futbolcu Lens de aday gösterilen futbolculardan biri oldu.

Chelsea’nin Fransız yıldızı Olivier Giroud ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da forma giyen Bruno Fernandes, UEFA’nın diğer adayları arasında yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA’nın internet sitesinde devam ediyor.

30 Kasım 2018 Beşiktaş`tan 17 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, 3 Nisan 2001'de Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-0'dan geri dönerek 3-2 yendiği maçtan sonra Avrupa'da 2-0'dan geri dönüp kazanan ilk Türk takımı oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:52 | 30 Kasım 2018
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