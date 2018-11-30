Hadi ipucu sorusu | 30 Kasım: Cristiano Ronaldo, Pepe, Quaresma oynuyorsa hangi milli takım maç yapıyordur? İşte, Hadi bilgi yarışması cevabı…

Hadi bilgi yarışması her gün olduğu gibi yine bugün de biribirinden eğlenceli soruları ile saat 20:30’da yarışma severlerin karşısında çıkacak. 30 Kasım Hadi ipucu sorusu olarak ilgi çekici bir ipucu yayınladı. Heyecanla takip edilen yarışmadan önce yayınlanan Hadi ipucusunu merak eden yarışmacılar ise Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Dünya futbolunu takip edenlerin yakından tanıdığı Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma ipucu sorusunun dikkat çekenleri oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından paylaşıldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU (30 KASIM)

Hadi İnstagram sayfasında paylaştığı soruda “İngiltere, Portekiz ve Brezilya gibi ülkeler dünya futboluna yön veren ve çok yetenekli futbolcular yetiştiren ülkelerdir. Bugünkü ipucumuz, bu ülkelerin birinden geliyor. Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma ilk 11'deyse, hangi ülkenin milli takımının maçını izlediğimizi bilen var mı?” diye sordu.

Hadi ipucu sorusu cevabı: Eğer sahada Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma yer aldığı bir milli takım maçı oynanıyorsa bu Portekiz Milli Takımı maçıdır.