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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi üst turunda muhtemel rakipleri kimler?
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi üst turunda muhtemel rakipleri kimler?

Avrupa Ligi gruplarında oynadığı beşinci maç sonucunda Dinoma Zagreb'in ardından ikinci olarak üst tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe'yi zorlu rakipler bekliyor. Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi gruplarında lider olan takımların yanı sıra Şampiyon Ligi'de gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile de eşleşme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

30 Kasım 2018 00:29

Avrupa Ligi D grubu’nda yer alan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’in ardından ikinci sırada yer alarak üst tura yükselme hakkı elde eden Fenerbahçe’nin rakibi son maçların tamamlanmasını ardından belli olacak. Fakat son maçlar öncesinde muhtemel rakipler şekillenmeye başladı. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4’ü seri başı olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi’nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

Avrupa Ligi’nde liderliği garantileyen takımlar; Dynamo Kiev, Arsenal, Zenit Saint Petersburg, Red Bull Salzburg, Chelsea

Avrupa Ligi grubunda liderlik mücadelesi veren takımlar; B. Leverkusen – Zurih, Real Betis – Milan, Astana – Dinamo Kiev, Rapid Wien-Villareal-S.Moskova-Rangers, Lazio-Frankfurt, Genk-Sarpsborg, Sevilla- Krasnoda

Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne gelmeyi garantileyen takımlar: Club Brugge, Benfica, Valencia

Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne gelme ihtimali olan takımlar: İnter – Tottenham, Lokomotiv Moskova – Galatasaray (eşleşemez),  Lyon-S.donetsk-Hoffenheim, V.Plazen- CSKA,

Son güncelleme 00:29 | 30 Kasım 2018
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