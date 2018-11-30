Fenerbahçe Koeman ile 40 yıl sonra tekrar yaptı!

Sarı-Lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, bu maçların 8’inde kalesini gole kapattı. Öte yandan Avrupa’da son 17 iç saha maçının tamamında rakip fileleri sarsan Kanarya, Hırvat temsilcisi ile oynanan maçla birlikte bu serisini de sonlandırdı.

40 Yıl sonra bir ilk

Hollandalı teknik adam Koeman, takımını 4-2-3-1 şeklinde dizerken, Dinamo Zagreb’in ise 4-1-4-1 taktiğiyle oynayacağını ön gördü. Tecrübeli teknik adam bu tahmininde haklı çıktı.

Ayrıca Koeman, dünkü maçta hiç oyuncu değişikliği yapmadı. Fenerbahçe’de Avrupa kupalarında en son, teknik direktör Necdet Niş yönetiminde, 13 Eylül 1978’de 2-1 kazanılan PSV mücadelesini başladığı ilk 11’le tamamlamıştı.

Kaleci Harun korkuttu!

Sarı-Lacivertliler’in kalecisi Harun Tekin, ikinci yarıda taraftarların yüreğini ağzına getirdi. Dakikalar 71’i gösterdiğinde Harun, kalesine gelen topta sol tarafına doğru uzanarak topu kontrol etti. Ancak Harun bu sırada ayağa doğru kalkarken bir anda topu elinden kaçırdı. Top tam Fenerbahçe ağlarına doğru gidiyordu ki, tecrübeli eldiven çizgi üzerinde topu tekrar kontrol etmeyi başararak, herkese rahat bir nefes aldırdı.

21 gün sonra forma Jailson’da

Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Josef De Souza’nın orta sahadaki boşluğunu doldurma görevini üstlenen Jailson, her açıdan damgasını vurduğu 2-2 sona eren Galatasaray derbisinde hem gol atmış hem de 90 dakika sonunda karıytığı kavgadan dolayı 8 maçtan men cezası almıştı. Ligde cezalı olan Brezilyalı oyuncu, son olarak 8 Kasım’da 2- 0 kazanılan Anderlecht maçında sahne almıştı.

Tecrübeli futbolcu formasına yine Avrupa Ligi’nde kavuştu ve 21 gün sonra dünkü Dinamo Zagreb karşılaşmasında ilk 11’de yer aldı.