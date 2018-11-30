SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarına çağrı!
Galatasaray

Fatih Terim’den Galatasaray taraftarına çağrı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarı yarın Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak açık antrenmana davet etti.

30 Kasım 2018 19:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Terim, 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde taraftara açık olarak Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak son çalışmada tribünleri doldurmaları için sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Fatih Terim, “Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray’ın büyük taraftarı, 19.05’te, Aslantepe’de buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

30 Kasım 2018 Mustafa Cengiz o yasaklı hakemleri işaret etti! Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, başka takımların maçlarına verilmeyen hakemleri işaret etti. Kulüpler Birliği bildirisinden sonra gözler, yıllardır Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına verilmeyen hakemlere ve atamalarını yapan Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çevrildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:27 | 30 Kasım 2018
fatih terim galatasaray spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Bugün - 20:00
2
-
0
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Bugün - 20:00
1
-
1
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors