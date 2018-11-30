Fatih Terim’den Galatasaray taraftarına çağrı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Terim, 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde taraftara açık olarak Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak son çalışmada tribünleri doldurmaları için sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı, 19.05'te, Aslantepe'de buluşuyoruz… pic.twitter.com/oUMPKbH38w — Fatih Terim (@fatihterim) 30 Kasım 2018

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Fatih Terim, “Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray’ın büyük taraftarı, 19.05’te, Aslantepe’de buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

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