Çocuğuna Griezmann Mbappe ismini koymak istedi belediyeye takıldı!

Rusya’da gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda zafer ulaşan Fransa’nın iki yıldızı Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, Fransız toplumuna ilham vermeye devam ediyor. Öyle ki Fransa’nın Brive bölgesinde yaşayan bir çift yeni doğan çocuklarına “Griezmann Mbappe” ismini koymak istedi.

Çiftin bu talebi üzerine bebeğin adı kayıtlara “Griezmann Mbappe” olarak geçse de belediye meclisi buna karşı çıktı. “Çocuğun çıkarını ihlal şüphesiyle” belediye meclisi mahkemeye başvururken mahkemenin, bebeğin isminin değiştirilmesine karar vermesi bekleniyor. Messi`nin elini ayağına dolaştı! Güzel mode Yael Shelbia ile zor anlar... Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi SIRIN Labs'ın yeni telefon tanıtımı için düzenlenen törene katıldı. Yıldız oyuncu törende 18 yaşındaki model Yael Shelbia'yla fotoğraf çektirdiği sırada ilginç anlar yaşandı. İlgili Haberi Oku