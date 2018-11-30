CANLI YAYIN: Barcelona Fenerbahçe canlı izle! Fenerbahçe Barcelona maçı hangi kanalda?

EuroLeague’in 10. haftasında haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe Barcelona basket mücadelesine sahne olacak. Geride kalan 9 haftada sadece 1 yenilgi alan Fenerbahçe Barcelona’yı İspanya’da yenmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basket severler ise “Fenerbahçe Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda” aramaları yapıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler için aşağıda Fenerbahçe Barcelona canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

BARCELONA FENERBAHÇE CANLI İZLE

BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. 30 Kasım Cuma günü saat 23.00’da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.