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Bomba iddia! Ali Koç’tan taraftara Ersun Yanal yanıtı: ‘Gelecek hafta…’
Fenerbahçe

Bomba iddia! Ali Koç’tan taraftara Ersun Yanal yanıtı: ‘Gelecek hafta…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ersun Yanal hakkında sarı lacivertli bir taraftarla gerçekleştirdiği iddia edilen telefon konuşması Twitter'da yayınlandı.

30 Kasım 2018 16:28

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

İHA’da yer alan habere göre; Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç ile telefon görüşmesi yaptığını iddia eden taraftarın paylaşımı;

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Son güncelleme 17:47 | 30 Kasım 2018
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