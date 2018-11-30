Bomba iddia! Ali Koç’tan taraftara Ersun Yanal yanıtı: ‘Gelecek hafta…’

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

İHA’da yer alan habere göre; Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç ile telefon görüşmesi yaptığını iddia eden taraftarın paylaşımı;

Dün Ali Koç’u açacağına inanmayarak aradım.Benim gibi sıradan bir taraftarı sabırla dinleyip teşekkür etti. Dünyanın en iyi insanlarından birisi şuan FB başkanlığı yapıyor. Kendisine de söyleyerek buradan paylaşıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin,iyi ki var. Seni seviyoruz pic.twitter.com/atRog0MJwf — Deco (@ayakiciplasee) 30 Kasım 2018

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