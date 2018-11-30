Avrupa Ligi I grubu puan durumu: İşte, Beşiktaş’ın grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi beşinci maçlarında Beşiktaş Sarpsborg ile 3-2 kazanmayı başardı. Grubun diğer maçında ise Malmö de evinde ağırladığı Genk ile 2-2 berabere kaldı. Grupta beşinci maçlar sonunda 3 puan almayı başaran tek takım olan Beşiktaş, gruptan bir üst tura yükselme ihtimalini ve liderlik şansını son maça taşımayı başardı.

Avrupa Ligi’nde 6. hafta müsabakaları 13 Aralık’ta oynanacak. Beşiktaş, Malmö’yü konuk edecek, Genk ise Sarpsborg’u konuk edecek. Beşiktaş’a gruptan çıkmak için 1 puan yetecek.

AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU