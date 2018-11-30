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Son Dakika: Beşiktaş'tan Avrupa'da muhteşem dönüş!
Avrupa Ligi I grubu puan durumu: İşte, Beşiktaş’ın grubunda puan durumu!
Uefa Avrupa Ligi

Avrupa Ligi I grubu puan durumu: İşte, Beşiktaş’ın grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan beşinci karşılaşmaların ardından Beşiktaş puanını 5'e çıkardı. Sarpsborg karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş, grupta bir üst tura çıkma umutlarının yanı sıra lider olma şansı da yakaladı.İşte Beşiktaş'ın yer aldı Avrupa Ligi I grubunda son puan durumu...

30 Kasım 2018 01:04

UEFA Avrupa Ligi beşinci maçlarında Beşiktaş Sarpsborg ile 3-2 kazanmayı başardı. Grubun diğer maçında ise Malmö de evinde ağırladığı Genk ile 2-2 berabere kaldı. Grupta beşinci maçlar sonunda 3 puan almayı başaran tek takım olan Beşiktaş, gruptan bir üst tura yükselme ihtimalini ve liderlik şansını son maça taşımayı başardı.

Avrupa Ligi’nde 6. hafta müsabakaları 13 Aralık’ta oynanacak. Beşiktaş, Malmö’yü konuk edecek, Genk ise Sarpsborg’u konuk edecek. Beşiktaş’a gruptan çıkmak için 1 puan yetecek.

AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU

Son güncelleme 01:04 | 30 Kasım 2018
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