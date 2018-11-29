VakıfBank set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 7’nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan Halkbank – VakıfBank karşılaşması ile devam etti. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 18-25, 12-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 konuk VakıfBank kazandı.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Aysım Erginay, Yasin İlhan

HALKBANK: Fulden, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz, Aslıhan, Eylül (L) (Ada, Duygu Nur, Ceyda)

VAKIFBANK: Cansu, Tuğba, Rasic, Ebrar, Robinson, Kübra, Ayça (L) (Buket, Derya, Slöetjes)

SETLER: 18-25, 12-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (28,25,25)

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DHA-Spor – Türkiye-Ankara – DHA 2018-11-29 15:35:52