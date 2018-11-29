UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaç puan?

Avrupa Ligi D grubunda oynanan karşılaşmalarda gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe Dinamo Zagreb’i Kadıköy’de ağırlarken, Anderlecht ise Belçika’da Spartak Trnava’yı konuk etti. Dört takımın da sahadan 1 puan ile ayrıldığı maçların ardından oluşan puan tablosu merak ediliyor. Adını üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe grupta kaç puan topladı? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…
AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
AVRUPA LİGİ D GRUP MAÇ PROGRAMI
Spartak Trnava – Fenerbahçe: 13.12.2018 (23:00)
Dinamo Zagreb – Anderlecht: 13.12.2018 (23:00)