UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaç puan?

Avrupa Ligi D grubunda oynanan karşılaşmalarda gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe Dinamo Zagreb’i Kadıköy’de ağırlarken, Anderlecht ise Belçika’da Spartak Trnava’yı konuk etti. Dört takımın da sahadan 1 puan ile ayrıldığı maçların ardından oluşan puan tablosu merak ediliyor. Adını üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe grupta kaç puan topladı? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

AVRUPA LİGİ D GRUP MAÇ PROGRAMI

Spartak Trnava – Fenerbahçe: 13.12.2018 (23:00)

Dinamo Zagreb – Anderlecht: 13.12.2018 (23:00)