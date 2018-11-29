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UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaç puan?
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaç puan?

Avrupa Ligi D grubu beşinci maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayan Fenerbahçe 0-0 berabere kalmasına rağmen adını üst tura yazdırmayı başardı. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi grubunda kaç puanda? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puan durumu...

29 Kasım 2018 23:14

Avrupa Ligi D grubunda oynanan karşılaşmalarda gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe Dinamo Zagreb’i Kadıköy’de ağırlarken, Anderlecht ise Belçika’da Spartak Trnava’yı konuk etti. Dört takımın da sahadan 1 puan ile ayrıldığı maçların ardından oluşan puan tablosu merak ediliyor. Adını üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe grupta kaç puan topladı? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

AVRUPA LİGİ D GRUP MAÇ PROGRAMI

Spartak Trnava – Fenerbahçe: 13.12.2018 (23:00)

Dinamo Zagreb – Anderlecht: 13.12.2018 (23:00)

Son güncelleme 23:14 | 29 Kasım 2018
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