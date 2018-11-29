Türkiye geriledi! Lider değişmedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39’unculuğa düştü. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti. Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2’nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.
Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık’ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
1- Belçika 1727
2- Fransa 1726
3- Brezilya 1676
4- Hırvatistan 1634
5- İngiltere 1631
6- Portekiz 1614
7- Uruguay 1609
8- İsviçre 1599
9- İspanya 1591
10- Danimarka 1589