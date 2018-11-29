SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bir 'Man Adası' cezası daha: 190 bin TL
Türkiye geriledi! Lider değişmedi
Milli Takımlar

Türkiye geriledi! Lider değişmedi

FIFA sıralamasında Belçika, dünya klasmanındaki liderliğini sürdürürken, Türkiye bir basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı.

29 Kasım 2018 15:31

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39’unculuğa düştü. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti. Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2’nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.

26 Kasım 2018 Lucescu tepkisi! Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandığı sırada... Spor Toto Süper Lig'de 13.haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi... Uğurcan Çakır. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Harun Tekin gibi bir çok genç futbolcunun görev aldığı maçta Lucescu ülkesi Romanya'da oynanan maçı izledi. İlgili Haberi Oku

Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık’ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika 1727

2- Fransa 1726

3- Brezilya 1676

4- Hırvatistan 1634

5- İngiltere 1631

6- Portekiz 1614

7- Uruguay 1609

8- İsviçre 1599

9- İspanya 1591

10- Danimarka 1589

Son güncelleme 15:31 | 29 Kasım 2018
belçika fifa türkiye
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors