Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu tek aday

Trabzonspor’da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek olağan genel kurulda tek aday olarak seçime girecek. Daha önce adaylığını açıklayarak başvuruda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yöneticiler Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman ve Özer Bayraktar ile Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu’na netleştirdiği listesini verdi.

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Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağan genel kurul nedeniyle müracaatların bugün saat 10.00’da sona erdiğini belirterek, “Şu ana kadar bize yapılan müracaatlar neticesinde Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hazırladığı liste dışında başka bir müracaat yok. Sadece Müze ve Arşiv Kurulu için iki liste yarışacak diğer organlar tek liste ile seçime girecektir. Camia için hayırlı uğurlu olmasını dileriz” diye konuştu.

Sürmen, tüzükteki değişiklik nedeniyle ilk kez taahhütname imzalanacağını da kaydederek, “Türk futbol tarihinde ilk defa başkan ve yönetim kurulu taahhütname verecektir. Bu Türk futbolu için umarım bir milat olur” ifadesini kullandı.

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Ağaoğlu taahhütnameyi okudu

Başkan Ahmet Ağaoğlu da taahhütnameyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, tüzük tadilatı sonrasında kulübün tarihinde ilk kez başkan ve yöneticilerden taahhütname alma zorunluluğunun bulunduğunu belirtti.

“Trabzonspor Kulübü Derneğinin yönetim kurulu başkanına, yöneticisine ve bağlı şirket yöneticiliğine ilişkin mali ve hukuki sorumlulukları dernek tüzüğünden okudum anladım. Dernek tüzüğüne göre yönetim kurulu başkanı seçilmem veya atanmam halinde derneği veya derneğe bağlı şirketleri yönetirken dernek tüzüğünde yer alan özellikle tüzüğün 39-40-41 ve 62 ile 84. maddelerine aykırı fiil ve hukuki işlemlerden dolayı derneğe ve bağlı şirketlere vereceğim zararlardan dolayı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın şahsen ve malen sorumlu olacağımı kabul ediyorum” şeklindeki taahhütnameyi okuyan Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“8 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurul ile göreve geldik. Sıkıntılı bir süreçti. Ben ve arkadaşlarım ağır bir yükü üstlendik. Ne olursa olsun kulübümüze yakışır, kulübümüzün sıkıntısını kendi sıkıntımızın önünde tutarak, ciddi uğraş vererek bugüne kadar geldik. 8 aylık süreç gerçekten o kadar kolay geçen bir süreç değildi. Bu nedenle her şeyden önce bu 8 aylık süreçte birlikte görev yaptığımız asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu, Zeyyat Kafkas, Cahit Erdem, Faruk Kanca ve Mesut Çağlar Bozoğlu kardeşimize sizlerin huzurlarında bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte çok büyük sıkıntılar çektik. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum”

Ahmet Ağaoğlu, sadece 4 değişiklikle yollarına devam ettiklerini vurgulayarak, “Listemize katılan 4 arkadaşımız var. Özer Bayraktar arkadaşımız da yedek listeden asil listeye dahil oldu. Aynı görev bilinci ile aynı sorumlulukla kulübümüzü hak ettiği noktalara taşımak için yine aynı özveri ile belki daha fazla çalışarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimizden camiamızın emin olmasını istiyorum. Biz onlar adına kulübe hizmet eden kulübün hizmetkarlarıyız. Başkanlık, asbaşkanlık gibi hiçbirimiz unvan peşinde olmadan camianın bize yüklemiş olduğu bu ağır sorumluğu yerine getirmek için çaba sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Genel kurulların önemli olduğuna dikkati çeken Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

“İnsanların söyleyeceği yapacağı eleştiriler vardır, süreç içerisinde biz de birçok eleştiri ile karşılaştık. Eleştiriler ve tenkitler bir gerçeğe istinat ediyorsa onun söyleneceği yer genel kuruldur. Büyük camialara yakışan budur. Biz birbirimize medya üzerinden konuşacak veya hesaplaşacak bir camia değiliz. Trabzonspor Kulübü, çok büyük bir camiadır. Trabzonspor kuruluşu her ne kadar 1967 olsa da Türk futboluna hizmeti bir asrı aşan bir şehrin, kültürün takımıdır. Yapmış olduğumuz hizmetlerin herkes tarafından çok açık ve net olarak izlenmesi değerlendirilmesi gerekir. Bununla alakalı olarak yapılacak olan eleştiriler varsa bunun yeri genel kuruldur. Genel kurula 48 saat var. Bu tür şeyler varsa sosyal medya aracılığı ile değil genel kurulda yapılmalıdır. Genel kuruldaki her türlü eleştiriye açığız. Fikirlerimizi birleştirerek bir yere varacağımıza inanıyorum ben. Genel kurulumuzun Trabzonspor Kulübüne, şehrimize, ülke sporuna ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Az önce taahhütnamede imzaladığım gibi bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hayırlısı olsun.”

Ahmet Ağaoğlu’nun listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Ahmet Ali Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Sertaç Güven

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya