THY Euroleague | Darüşşafaka Tekfen 71-75 Herbalife Gran Canaria

Basketbolda THY Euroleague’de 10. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria’ya 75-71 kaybetti. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla üst üste 8 toplamda ise 9. mağlubiyetini yaşarken, konuk ekip ise 3. kez sahadan galip ayrıldı.

Mücadeleye pota altında Berk Demir ve Emircan Koşut’un bulduğu sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarında takım savunmasında etkili olan yeşil-siyahlılar, McCallum’un üç sayılık basketiyle Herbalife Gran Canaria karşısında 6. dakikayı 18-11 üstün bitirdi. İspanyol ekibi, periyodun son anlarında hücumda Eriksson ile skor üretse de Darüşşafaka Tekfen, birinci çeyreği 25-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Herbalife Gran Canaria, üst üste aldığı hücum ribauntlarının ardından Pauli’yle bulduğu basketle 12. dakika biterken eşitliği yakaladı: 27-27. Bu dakikadan sonra kenardan oyuna dahil olan Kartal Özmızrak’ın da desteğiyle savunmada ve hücumda ritmini yeniden bulan Darüşşafaka Tekfen, 10-0’lık seri yakalayarak 16. dakikada farkı 10 sayıya (37-27) çıkardı. İlk yarının son bölümlerinde farkı 12’ye (44-32) kadar çıkaran yeşil-siyahlılar, Pasecniks’in basketine rağmen soyunma odasına 44-34 önde girdi. 12 Dev Adam`dan muhteşem zafer! Türkiye İspanya: 71-67 A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında İspanya'yı 71 67 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. İlgili Haberi Oku İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Radicevic ve Eriksson’la dış atışlarda isabetler bulan Herbalife Gran Canaria’ya hızlı hücumlarla yanıt veren Darüşşafaka Tekfen, 24. dakikayı 50-40 üstün kapattı. Arka arkaya yapılan top kayıplarının ardından temposu düşen ev sahibi ekip karşısında Eriksson, Pasecnicks ve Oliver’le skor üreten İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğin bitimine 37 saniye kala yeniden beraberliği yakaladı: 54-54. Konuk ekip, Eriksson’un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle final periyoduna 57-56 üstün gitti.

Son periyoda uzun oyuncularının ürettiği sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, McCallum’un da devreye girmesiyle 32. dakika biterken öne geçti: 63-62. Oliver ve Tillie ile basketler bulan Herbalife Gran Canaria, 34. dakikada molaya 66-65 önde gitti. Molanın dönüşünde top kayıpları yapan ev sahibi ekip, son 4 dakikaya 68-65 geride girdi. Savunmada sorun yaşayan yeşil-siyahlılar karşısında Strawberry ve Eriksson’la sayılar kaydeden İspanyol ekibi, 37. dakikayı 73-65 üstün bitirdi. Darüşşafaka Tekfen, oyuna dahil olan Kartal Özmızrak’ın basketleriyle farkı 2 dakika 10 saniye kala 4 sayıya indirdi: 69-73. Yeşil-siyahlılar, kalan sürede üstünlüğünü koruyan Herbalife Gran Canaria’ya 75-71 mağlup oldu.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Olegs Latisevs (Letonya), Mario Majkic (Slovenya)

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 13, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Berk Demir 6, Eric 8, Kartal Özmızrak 7, Emircan Koşut 8, Doğuş Özdemiroğlu, Brown 4, Diebler 7, Jeremy Evans 5

Herbalife Gran Canaria: Radicevic 3, Strawberry 10, Rabaseda 3, Tillie 5, Balvin 6, Oliver 6, Eriksson 23, Baez, Pasecniks 17, Pauli 2, Christopher Evans

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-34

3. Periyot: 56-57 Zeljko Obradovic Maccabi FOX maçındaki meşhur molayı anlattı! Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, AA'ya samimi bir röportaj verdi. Hakkında merak edilenleri ve bu sezon Fenerbahçe'nin hedefini aktaran efsanevi koç, Maccabi FOX Tel Aviv maçındaki gündeme damga vuran molasının da perde arkasını aktardı. İlgili Haberi Oku