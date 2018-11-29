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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi
Futbol

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

Medipol Başakşehir'in liderliğinde geçilen Süper Lig'in 13. haftası sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Medipol Başakşehir, şampiyonluk oranlarında favori olarak gösterildi.

29 Kasım 2018 17:19

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi. Medipol Başakşehir’in Göztepem deplasmanından galip dönmesi, Galatasaray’ın sahasında Atiker Konyaspor’a puan kaptırması ve Fenerbahçe’nin Trabzonspor deplasmanından mağlup dönmesi İddaa’nın belirlediği oranlara yansıdı. Medipol Başakşehir’in 1.90 oranla favori olarak gösterildiği şampiyonluk yarışında Galatasaray’a 2.75, Beşiktaş’a 4.25, Fenerbahçe’ye ise 100 oran verildi.

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Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Fenerbahçe’yi etkili bir oyun sonrası 2-1 mağlup eden Trabzonspor için ise 120’lik oran belirlendi.

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

Medipol Başakşehir:  2.10

Galatasaray: 2.40

Beşiktaş: 4.25

Fenerbahçe: 60

Son güncelleme 17:25 | 29 Kasım 2018
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray Medipol Başakşehir şampiyonluk oranları süper lig trabzonspor
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