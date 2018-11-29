Son dakika… PFDK, Serdar Aziz ve Mustafa Cengiz’in cezalarını açıkladı

PFDK, Atiker Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından topu hakeme fırlatan Galatasaraylı Serdar Aziz‘e 3 maç ceza verdi.

Öte Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz‘e ise yaptığı açıklamalardan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Başkan Cengiz Fenerbahçe derbisinde yaşananların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle toplamda 60 gün ve 45 gün olmak üzere iki ayrı ceza almıştı.

Son açıklanan cezanın ardından Cengiz’in cezası 150 güne çıkmış oldu.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Faruk Süren`den Mustafa Cengiz`e tavsiye Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ’in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş.’nin 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV’de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV’de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Son dakika... Galatasaray`dan Kulüpler Birliği`nin açıklamasına isyan: `Sinsice` Son dakika... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 17 kulübün Kulüpler Birliği ile birlikte Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen karardan vazgeçilmesi hakkındaki bildirisini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku