Serdar Ali Çelikler: ‘Terim’in karar vermesi lazım…’

İşte Serdar Ali Çelikleri’in Lokomotif Moskova maçı sonrası Fatih Terim ve Galatarasay yazısından bir bölüm…

Moskova’yı yenemeyecekleri baştan belliydi. Ama burada bir beraberlik gayet olası idi. Tek tek detaya girmek istemiyorum. 3’lü oynadılar, şöyle olsaydı demeye lüzum görmüyorum. Gerçekten son derece kısıtlı bir kadro ile zayıf bir ekip görünümünde olan rakibine karşı ilk isabetlu şutunuzu 60. dakikada atabilmişseniz oturup düşünmeniz lazım. Rakibin 2 topu direkten dönmüşse, çok net 2 pozisyonu harcamışlarsa ikili averajı kaybetmediğinize de dua etmelisiniz.

G.Saray Kasım ayına iyi başlamadı ve kötü bitiriyor. Bir sürü haklı gerekçe olabilir. Ancak G.Saray’ın son derece formsuz olduğunu da konuşmak lazım.

N’Diaye benim adıma gerçek bir hayal kırıklığı.. Bu oyuncunun ligimizde fark edilir bir katkı sağlayacağını düşünürken inanılmaz düşüşüne anlam veremiyorum.

Bu oyuncu dışında ilk devrede Linnes ve 2. devrede Ozan Kabak dışında iyi oynayabilen yoktu zaten. Yine de bu gruptan 3. olup çıkılabilir. Çünkü ikili averaj hala temsilcimizde.

Ancak Fatih Terim’in bir karar vermesi lazım.. Sahalara dönecek mi? Başkanlık yürüyüşüne devam mı edecek?

Mehmet Demirkol: `İsyan eden oyuncu yok` Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olduğu maçı spor yorumcusu Mehmet Demirkol değerlendirdi. İlgili Haberi Oku