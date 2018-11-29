Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta toplu sonuçları

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.
Gecenin en önemli maçında C Grubu’nda Paris Saint Germain sahasında ağırladığı Liverpool’u 2-1 yenerek gruptaki üst tura yükselme mücadelesini son haftaya taşıdı.
B Grubu’nda ise PSV Eindhoven’ı 2-1’le geçen Barcelona bir üst tura yükselmeyi garantilerken Inter’i sahasında 1-0 yenen Tottenham, umutlarını gruptaki son maça bıraktı.
İşte Devler Ligi’nde gecenin toplu sonuçlar ve puan durumları;
A GRUBU
Atletico Madrid 2-0 Monaco
Borussia Dortmund 0-0 Club Brugge
B GRUBU
PSV Eindhoven 1-2 Barcelona
Tottenham 1-0 Inter
C GRUBU
Napoli 3-1 Kızılyıldız
Paris Saint Germain 2-1 Liverpool
D GRUBU
Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray
Porto 3-1 Schalke 04