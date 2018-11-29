Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Porto Schalke 04’ü kayıpsız geçti! PSG Liverpool’a bu kez izin vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçlar bu hafta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Yıldızların mücadelesine sahne olan Şampiyolar Ligi’nde dev karşılaşmalar birbirinden güzel gollerle taçlandı. Son maçların öncesinde birçok grupta üst tura çıkan takımlar belli oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maç özetleri…
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
AEK – Ajax: 0-2
CSKA – V. Plzen: 1-2
Roma – Real Madrid: 0-2
Lyon – Manchester City: 2-2
Juventus – Valencia: 1-0
Manchester United – Young Boys: 1-0
Bayern Münih – Benfica: 5-1
Hoffenheim – S. Donetsk: 2-3
L. Moskova – Galatasaray: 2-
PSG – Liverpool: 2-1
B. Dortmund – Cburgge: 0-0
Atletico Madrid – Monaco: 2-0
Napoli – Kızılyıldız: 3-1
PSV – Barcelona
Porto – Schalke : 3-1
Tottenham – İnter: 1-0