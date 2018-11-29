Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Porto Schalke 04’ü kayıpsız geçti! PSG Liverpool’a bu kez izin vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçlar bu hafta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Yıldızların mücadelesine sahne olan Şampiyolar Ligi’nde dev karşılaşmalar birbirinden güzel gollerle taçlandı. Son maçların öncesinde birçok grupta üst tura çıkan takımlar belli oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maç özetleri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

AEK – Ajax: 0-2

CSKA – V. Plzen: 1-2

Roma – Real Madrid: 0-2

Lyon – Manchester City: 2-2

Juventus – Valencia: 1-0

Manchester United – Young Boys: 1-0

Bayern Münih – Benfica: 5-1

Hoffenheim – S. Donetsk: 2-3

L. Moskova – Galatasaray: 2-

Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan? Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi D grubu beşinci maçında sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etme şansı bulunuyor. Peki, Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku

PSG – Liverpool: 2-1

B. Dortmund – Cburgge: 0-0

Atletico Madrid – Monaco: 2-0

Napoli – Kızılyıldız: 3-1

PSV – Barcelona

Porto – Schalke : 3-1

Tottenham – İnter: 1-0