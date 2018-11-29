SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çocukların oyunu feci sonlandı! Trenin üstüne atladılar
Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Porto Schalke 04’ü kayıpsız geçti! PSG Liverpool’a bu kez izin vermedi
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Porto Schalke 04’ü kayıpsız geçti! PSG Liverpool’a bu kez izin vermedi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan biribirinden zorlu mücadelelerin ardından gruplardaki beşinci maçlar sona erdi. Galatasaray taraftarlarının sonucunu merakla beklediği maçta; Porto Schalke'yi 2-0 ile geçti ve grupta liderliği garantiledi. Günün adeta erken final gibi nitelendirilen PSG Liverpool maçı ise nefesleri kesti. İşte, Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

29 Kasım 2018 01:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçlar bu hafta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Yıldızların mücadelesine sahne olan Şampiyolar Ligi’nde dev karşılaşmalar birbirinden güzel gollerle taçlandı. Son maçların öncesinde birçok grupta üst tura çıkan takımlar belli oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maç özetleri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

AEK – Ajax: 0-2

CSKA – V. Plzen: 1-2

Roma – Real Madrid: 0-2

Lyon – Manchester City: 2-2

Juventus – Valencia: 1-0

Manchester United – Young Boys: 1-0

Bayern Münih – Benfica: 5-1

Hoffenheim – S. Donetsk: 2-3

L. Moskova – Galatasaray: 2-

28 Kasım 2018 Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan? Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi D grubu beşinci maçında sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etme şansı bulunuyor. Peki, Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku

PSG – Liverpool: 2-1

B. Dortmund – Cburgge: 0-0

Atletico Madrid – Monaco: 2-0

Napoli – Kızılyıldız: 3-1

PSV – Barcelona

Porto – Schalke : 3-1

Tottenham – İnter: 1-0

Son güncelleme 01:01 | 29 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Çaykur Rizespor
30/11/2018 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
30/11/2018 - 20:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors