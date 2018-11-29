Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan?

Şampiyonlar Ligi oynanan 5. grup maçları ile devam ederken Galatasaray konuk olduğu Lokomotiv Moskova karşısında sahadan 2-0 yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik konuma sahip bir diğer maçta Porto Schalke 04’ü 3-1 yenmeyi başardı. Fakat Galatasaray’ın yenilmesinin ardından Porto ve Schalke adını üst tura yazdırmayı başardı. Maç sonrası taraftarlar, Galatasaray’ın grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu puan tablosu…
ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
GALATASARAY AVRUPA ŞANSI DEVAM EDİYOR
Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrasında 4 puanda kalan Galatasaray’ın oynanacak son maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi üst turuna yükselme şansı kalmadı. Porto ve Schalke 04’ün ilk sırada yer almasını garantilemesinin ardından Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi D grubunda 4 puanla 3. sırada yer alana Galatasaray, 3 puanlı Lokomotiv Moskova’nın üstünde yer alıyor. Galatasaray, son maçta karşılaşacağı Porto’yu yenmesi halinde Schalke 04 – Lokomotiv Moskova maçı sonucuna bakmaksızın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Beraberlik ya da yenilgi alması halinde ise Schalke 04’ün Lokomotiv Moskova’yı yenmesini bekleyecek.
A GRUBU
Atletico Madrid 2-0 Monaco (Koke 2′, Griezmann 24′)
D GRUBU
Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray (Krychowiak 43′, İgnatyev 54′)
E GRUBU
AEK Atina 0-2 Ajax (Tadic 68′ pen., 72′)
Bayern Münih 5-1 Benfica (Robben 13′, 30′, Lewandowski 36′ 51′, Gedson 46′, Ribery 77′)
F GRUBU
Hoffenheim 2-3 Shakhtar Donetsk (Ismaily 14′, Taison 15′, 90+3′, Kramaric 17′, Zuber 40′)
Lyon 2-2 Manchester City (Cornet 55′, 81′, Laporte 63′, Aguero 83′)
G GRUBU
CSKA Moskova 1-2 Viktoria Plzen (Nikola Vlasic 10′ pen., Prochazka 56′, Lukas Hejda 81′)
Roma 0-2 Real Madrid (Bale 47′ Vazquez 59′)
H GRUBU
Juventus 1-0 Valencia (Mandzukic 59′)
Manchester United 1-0 Youngs Boys (Fellaini 90+1)