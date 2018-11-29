Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan?

Şampiyonlar Ligi oynanan 5. grup maçları ile devam ederken Galatasaray konuk olduğu Lokomotiv Moskova karşısında sahadan 2-0 yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik konuma sahip bir diğer maçta Porto Schalke 04’ü 3-1 yenmeyi başardı. Fakat Galatasaray’ın yenilmesinin ardından Porto ve Schalke adını üst tura yazdırmayı başardı. Maç sonrası taraftarlar, Galatasaray’ın grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY AVRUPA ŞANSI DEVAM EDİYOR

Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrasında 4 puanda kalan Galatasaray’ın oynanacak son maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi üst turuna yükselme şansı kalmadı. Porto ve Schalke 04’ün ilk sırada yer almasını garantilemesinin ardından Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi D grubunda 4 puanla 3. sırada yer alana Galatasaray, 3 puanlı Lokomotiv Moskova’nın üstünde yer alıyor. Galatasaray, son maçta karşılaşacağı Porto’yu yenmesi halinde Schalke 04 – Lokomotiv Moskova maçı sonucuna bakmaksızın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Beraberlik ya da yenilgi alması halinde ise Schalke 04’ün Lokomotiv Moskova’yı yenmesini bekleyecek.

MAÇ ÖZETİ: Lokomotiv Moskova Galatasaray özet izle! Cimbom Rusya`dan eli boş döndü Lokomotiv Moskova Galatasaray özeti! Şampiyonlar Ligi gruplarında beşinci maçına çıkan Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Grzegorz Krychowiak ve Guido Vladislav Ignatjev'in attığı gollerle yenilen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme şansı kalmadı. Zorlu mücadeleyi kaçıran futbol severler için Lokomotiv Galatasaray özeti haberimizin içerisinde yer alıyor. Galatasaray Lokomotiv özeti... İlgili Haberi Oku ŞAMPİYONLA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

A GRUBU

Atletico Madrid 2-0 Monaco (Koke 2′, Griezmann 24′)

D GRUBU

Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray (Krychowiak 43′, İgnatyev 54′)

E GRUBU

AEK Atina 0-2 Ajax (Tadic 68′ pen., 72′)

Bayern Münih 5-1 Benfica (Robben 13′, 30′, Lewandowski 36′ 51′, Gedson 46′, Ribery 77′)

F GRUBU

Hoffenheim 2-3 Shakhtar Donetsk (Ismaily 14′, Taison 15′, 90+3′, Kramaric 17′, Zuber 40′)

Lyon 2-2 Manchester City (Cornet 55′, 81′, Laporte 63′, Aguero 83′)

G GRUBU

CSKA Moskova 1-2 Viktoria Plzen (Nikola Vlasic 10′ pen., Prochazka 56′, Lukas Hejda 81′)

Roma 0-2 Real Madrid (Bale 47′ Vazquez 59′)

H GRUBU

Juventus 1-0 Valencia (Mandzukic 59′)

Manchester United 1-0 Youngs Boys (Fellaini 90+1)