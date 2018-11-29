Samet Aybaba’dan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya açıklaması: Bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Türk futbolunun gündemindeki 2 hakemin MHK tarafından kadro dışı bırakılmasını değerlendirdi. Aybaba, “İki tane hakem arkadaşımızın bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum. Hakem iyidir, kötüdür, formsuzdur başka, iyi hakem değildir başka. Alt ligden maçları izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oynatıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar” dedi.

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Türk futbolunun son günlerde gündemi haline gelen Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya süresiz olarak maç verilmemesi hakkında gelen bir soru üzerine görüşlerini paylaşan Samet Aybaba şunlaı söyledi:

“Hakemlere, futbola bakışımız çok net. Bunu her yerde açıklıyoruz. Ama çoğu insanın net değil. Bu bence doğru alınmış bir karar değil. Hakemler hata yapıyor. Siz hatayı hangi formaya göre, hangi renge göre, hangi kulübün yöneticisinin ağırlığına göre planlarsanız haksız bir durum ortaya çıkar. O zaman bizde çıkarız, bizim maçımızda da şu olmuştu, niye böyle olmadı, öbürü de der bir karmaşa olur. Hakemlerimiz futbolun içerisindeki çok iyi insanlar. Sahadaki performansına bakalım. 3-5 sene izleyip de bundan hakem olmayacak dediğimiz çok hakem var. Kadro dışı dediğiniz şeyi normalde hakem olmayacaklara uygulamak lazım. Başka hakemlere şans vermek lazım. Bunlar süre gelen şeyler, hatalar. Böyle sorunlar devam ettiği sürece bunlar yaşanacak. İki tane hakem arkadaşımızın bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum. Bu süreklilik isteyen bir şeydir. Hakem iyidir, kötüdür, formsuzdur başka, iyi hakem değildir başka. İyi hakem değile bir kere karar verelim. Ben çok maçlar izliyorum. Alt ligden maçları izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oynatıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar. Yapılan şeyin doğru olmadığına inanıyorum. Ben futbol adına konuşuyorum. Kulüpler Birliği’nin açıklaması beni bağlayıcı bir şey değil. Ben bir teknik adamım. Ama futbol adına yapılan şeyin doğru olmadığına inanıyorum.”