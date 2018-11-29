ÖZET İZLE: Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özeti! Cimbom’un Avrupa Ligi şansı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Moskova’ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray, deplasmandan aldığı 2-0’lık mağlubiyetle Devler Ligi defterini kapatmış oldu. Lokomotiv Moskova karşısında beklenmeyen bir mağlubiyet alan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne devam edebilmek için umutları son haftaya bıraktı. Nees kesne mücadeleyi izleyemeyenler ise maç özetini ve golleri araştırıyor. Haberimizde bulunan link aracılığıyla Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özetini izleyebilirsiniz.

MAÇ ÖZETİ Karşılıklı atakların yaşandığı ilk yarının 43. dakikasında Jefferson Farfan'ın asistinde Grzegorz Krychowiak'ın golüyle Moskova ekibi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Galatasaray'ın beraberlik umutlarını ise 54. dakikadaki Vladislav Ignatjev sonlandırdı ve Lokomotiv'i 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Sarı kırmızılı ekibin farkı azaltmak için sarfettiği çabalar sonuçsuz kalınca maç Moskova'nın galibiyetiyle sona erdi.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY ÖZET İZLE

Bu sonuçla Galatasaray 4 puanda kalırken, sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını da tüketmiş oldu. Grupta son sıradaki Lokomotiv Moskova ise puanını 3'e yükseltti.

Temsilcimiz grubu üçüncü sırada bitirip yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek gruptaki son maçında 11 Aralık'ta sahasında Porto'yu ağırlayacak.

Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Porto evinde ağırladığı Schalke 04'ü 3-1 yenerek grubu lider tamamlamayı garantiledi.