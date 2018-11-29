Mehmet Demirkol: ‘İsyan eden oyuncu yok’

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Mehmet Demirkol yayıncı kuruluşta Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Demirkol’un açıklamaları…

“Kim kendini verdi? Biraz Ozan, biraz Donk. Kimse mücadele etmedi, temas yok kimsede. Kulüplerde olabileceğin sahne buydu, buna odaklanman lazım. Kulüpler Birliği açıklama yapıyor, Galatasaray ona cevap veriyor, oyuncunun kafası dağınık.”

“Fatih Terim’den ‘kırılıyoruz’ lafını duyduğumu hatırlamıyorum. Ndiaye, Donk gibi adamlar niye kırılır? Bu takımda, isyan eden oyuncu maalesef yok.”

“Belhanda olmadan olmayacağını umarım Galatasaray taraftarı anlamıştır. Belhanda takımın %40’ını taşıyordu. Eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu tüm futbol severler görmüştür.”

“Fatih Terim bazı şikayetlerinde haklı olabilir ama asıl dokunması gereken yer, saha içi. İstediğimizi yapalım, eninde sonunda oyuncuda bitiyor iş.

“Hasan Şaş saha kenarında oynamak için deliriyodur ve çıksa şu piskolojik durumda 10 dakika oynar.”

“Fatih Terim elinde olsa tüm takımı değiştirecek. Hocanın yüzde 100 sahaya dönmesi lazım. Biz Fatih Terim’i Türkiye’de bir futbol devrimi yapmış olarak biliyoruz. Formda olursa, yine yapar.”

Fatih Terim`den Moskova yenilgisi sonrası açıklama: `Bize müsaade edecekler` Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. İlgili Haberi Oku