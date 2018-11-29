MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, Rusya deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve beklenmeyen bir sonuçla Devler Ligi defterini kapatmış oldu.

Karşılıklı atakların yaşandığı ilk yarının 43. dakikasında Jefferson Farfan’ın asistinde Grzegorz Krychowiak’ın golüyle Moskova ekibi soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Galatasaray’ın beraberlik umutlarını ise 54. dakikadaki Vladislav Ignatjev sonlandırdı ve Lokomotiv’i 2-0’lık üstünlüğe taşıdı. Sarı kırmızılı ekibin farkı azaltmak için sarfettiği çabalar sonuçsuz kalınca maç Moskova’nın galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 4 puanda kalırken, sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselme şansını da tüketmiş oldu. Grupta son sıradaki Lokomotiv Moskova ise puanını 3’e yükseltti.

Temsilcimiz grubu üçüncü sırada bitirip yoluna Avrupa Ligi’nde devam edebilmek gruptaki son maçında 11 Aralık’ta sahasında Porto’yu ağırlayacak.

Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Porto evinde ağırladığı Schalke 04’ü 3-1 yenerek grubu lider tamamlamayı garantiledi.

MOSKOVA HIZLI BAŞLADI, DİREK İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Lokomotiv Moskova’dan geldi. Sol kanatan geliştirilen atakta savunmanın arkasına atılan pasta Smalov topla buluştu. Ozan Kabak’tan sıyrılan Smalov’un vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

EREN FIRSATTAN YARARLANAMADI

Galatasaray’ın ender gelişen atağında Garry Rodrigues 23. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Rodrigues’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok’un müsait pozisyondaki şutu az farkla auta gitti.

İLK YARININ SONUNDA TALİHSİZ GOL

Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekip 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan Farfan’ın içeriye çevirdiği topta Krychowiak gelişine vuruşunu gerçekleştirdi. Altı pas üzerinde Ryan Donk’a çarpan top kaleci Fernando Muslera’yı yanılttı ve ağlarla buluştu. Moskova ekibi bu golle ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.

İKİNCİ ŞOK ERKEN GELDİ

İkinci yarıya beraberlik umutlarıyla başlayan Galatasaray 54. dakikada büyük şok yaşadı. Smalov’un ara pasıyla topla buluşan Ignatjev bir anda topu önünde buldu ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirmeyi başardı.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

İkinci gole rağmen oyundan düşmeyen Galatasaray 63. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Eren Derdiyok iyi yükseldi ve kafayla topu indirdi. Ancak Rodrigues’ten önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi ve net bir fırsatın golle sonuçlanmasını engelledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Lokomotiv Moskova’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Lokomotiv

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kverkvelia, Rybus, Corluka, Denisov, Krychowiak, Anton Miranchuk, Aleksei Miranchuk (Dk. 77 Barinov), Farfan, Smolov (Dk. 88 Eder)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 89 Mariano), Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagotomo, Fernando (Dk. 59 Feghouli), Donk, Onyekuru, Ndiaye (Dk. 68 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok

Goller: Dk. 43 Krychowiak, Dk. 54 Ignatjev (Lokomotiv Moskova)

Sarı kartlar: Dk. 34 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 67 Corluka, Dk. 74 Farfan (Lokomotiv Moskova)