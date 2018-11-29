MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Dinamo Zagreb özet izle! Fenerbahçe tur biletini gol atmadan aldı!

Avrupa Ligi D grubu beşinci maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Zagreb’i ağırladı. Baskılı oyununa rağmen gol pozisyonları üretmekte zorlanan Fenerbahçe Avrupa Ligi maçında 1 puana razı oldu. Ayrıca Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11’de forma şansı buldu. Avrupa Ligi beşinci maç sonunda Fenerbahçe 8 puanla 2. sıradaki yerini korurken, lider Dinamo Zagreb puanını 13 yaptı. Zorlu karşılaşmayı kaçıran futbol severler için haberimizin içerisinde Avrupa Ligi maç özeti yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Dinamo Zagreb özeti… YÜKLENDİĞİ ANDAN İTİBAREN İZLEYEBİLİRSİNİZ…

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB ÖZETİ İZLE

BARIŞ ALICI 102 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig’de 18 Ağustos’ta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de sarı-lacivertli formayı giyen Barış, 15 resmi maç sonra istediği şansı yakaladı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey’den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey’den yana kullandı.