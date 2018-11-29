Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli hedefi koydu: Başarının olmazsa olmazı…

Mustafa Denizli, Kasımpaşa’yı tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşımak istediklerinin altını çizerek, “Daha ligin 3’te 1’ini geride bıraktık. Şu an klasman olarak düşündüğümüz yerdeyiz, oynadığımız futboldan keyif alıyorum. Oynayan futbolcularım ve taraftarımız da keyif alıyor. Ama geliştireceğimiz bir çok konu var. Bir diğer konu da kadromuzun darlığı. Böylesine uzun soluklu mücadelelerde alternatiflere ihtiyacınız oluyor. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Sakatlık ve cezalı oyuncu durumu futbolun içinde olan şeyler. Bunları asgariye indirdiğimiz zaman çok daha sağlıklı yerlere geleceğiz. O zaman başarma konusu gündeme gelir. Bizim için başarının olmazsa olmazı Avrupa’ya gitmek. Kasımpaşa’nın ülkemizi ilk kez Avrupa’da temsil etme hakkını sağladıktan sonra daha iyi konumları düşünüyoruz. Sonrasında onlara bakarız” şeklinde konuştu.

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“KEYİFLİ BİR YARIŞ OLUYOR”

Ligde yarışın bu şekilde devam etmesinin kendileri için mutluluk verici olduğuna değinen Denizli, “Ligde 5 İstanbul takımı mücadele ediyor. Ama ligin tepesinde hiç düşünülmeyen 2 İstanbul takımı var. Bu haftalarda en az bir tanesinin hiç buralarda olacağı düşünülmeyen 1 İstanbul takımı bulunuyor. İnşallah böyle devam eder. Keyifli bir yarış oluyor. Yıllardır çıktığım statlara şimdi misafir olarak gideceğim veya onlar bize misafir olarak gelecek. Sadece 90 dakika bir rekabet olacak. Onlar varlıkları, büyüklükleri ve her şeyleriyle futbolun olmazsa olmazları. Onların üstte olması futbol heyecanını hep yukarıda tutmuştur. Biz de orada olalım, onlar da olsun. Güzel keyifli yarışlar olsun” açıklamasını yaptı.

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“ONLAR TARİH BOYU BÜYÜKLER”

Fenerbahçe’nin yaşadığı kötü gidişin dönemsel olduğunu ve sarı lacivertli takımın ligi üst sıralarda bitirebileceğini belirten Denizli, “Büyüklüklerini 2-3 maç galibiyet ya da mağlubiyetle yapmadılar. Onlar tarih boyu büyükler. Aldıkları birkaç olumsuz sonuç onlar üzerinde, camianın ismi ve büyüklüğü üzerinde bir etki yapmaz. Dönemsel olarak haftalık üzüntüler taraftar üzerinde bir etki yapabilir ama neticede hiçbir şey değişmez. Sezon sonuna baktığınız zaman o grubun iç içe olduğunu görürsünüz” dedi.

DENİZLİ: BEN SAHADA ADALET ARARIM

Futbolculuk döneminde de teknik direktörlük kariyerinde de her zaman haksızlığa karşı çıktığını vurgulayan Denizli, “Neticede bu ülkenin insanıyız. Sporda şiddet diyoruz ama kadına şiddet her gün ülke gündeminde. Erkeğe, çocuğa… Sporda şiddeti kaldırabilir miyiz, belki kaldıramayız ama süreklilik arz etmeyen olması gerekiyor. Büyük camialarda da görev yaparken kimseyi kırmadım. Ben sahada adalet ararım. Büyük takımlarda görev yaptım ama uzun süreli çalıştım. Haksızlığa itiraz ederim ben. Ben başkasına yapılan haksızlık yüzünden de kırmızı kart gördüm. Bir kez Türkiye’de ceza aldım mesleğimde. Başında olduğum takımın sahasında hakeme saldırı oldu. Sahaya girdim, hakemi korumak için ancak çizgiyi aştığım için sevk edildim. Arkasından aynı federasyondan teşekkür mektubu aldım” diyerek sözlerini noktaladı.