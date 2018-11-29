SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Muhteşem dönüş! Öne geçtik...
Karius patlaması! 6 dakikada 2 gol yedi…
Uefa Avrupa Ligi

Karius patlaması! 6 dakikada 2 gol yedi…

Norveç deplasmanında 6 dakikada arka arkaya 2 gol birden yiyen Beşiktaş kalecisi Karius sosyal medyada gündem oldu. 47.saniyede topu ağlarında gören Karius Beşiktaş'ın Avrupa'daki en erken golünü yiyerek tarihe geçti.

29 Kasım 2018 23:33

UEFA Avrupa Ligi I grubunda deplasmanda Sarpsborg ile karşılaşan Beşiktaş ilk 6 dakikada yediği 2 golle büyük bir şok yaşadı.

Mücadelede santranın hemen ardından 47.saniyede Muhammed’in golüyle öne geçen Sarpsborg’da 6 dakika sonra Heintz bu kez Karius’u uzaktan avladı.

Savunmanın kaptırdığı topta kaleden bir hayli önde yakalanan Karius, Heintz’ın aşırtma vuruşunda topu ağlarında gördü. Arka arkaya yediği 2 hatalı golle daha maça ısınamadan şoka giren Karius sosyal medyada da eleştirilerin hedefi haline geldi. İlk yarı boyunca silik bir görüntü oraya koyan Alman kaleci herkesin diline düştü… İşte Karius için yapılan paylaşımlar.

Son güncelleme 23:38 | 29 Kasım 2018
beşiktaş Beşiktaş Sarpsborg karius Sarpsborg
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors