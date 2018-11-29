İngiltere’de skandal hareket! Rakibini ısırdı…

İngiltere Championship'te Stoke City ile Derby Country kozlarını paylaştı. Ev sahibi rakip 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maça Derby Country forması giyen Bradley Johnson’ın çıkan arbede sırasında rakibini ısırdığı anlar damga vurdu.

Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo maçın 33. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası maçın hakemi Darren England tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Yaşanan pozisyon sırasında Derby Country forması giyen Bradley Johnson hakeme itirazlarını sürdürürken, arkasından gelen Stoke City futbolcusu Joe Allen ile itişmeya başladı. Bu sırada rakibini ısırdığı görülen Bradley Johnson hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İngiliz orta sahanın kameralara yansıyan o anları akıllara Luis Suarez’i getirdi.

FIFA, 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini’yi ısıran Uruguaylı forvet Luis Suarez’e, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm aktivitelerden men cezası vermişti.