Hakan Çalhanoğlu attı, Milan evinde geri döndü!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5’inci hafta müsabakasında Milan sahasında Lüksemburg temsilcisi Dudelange’yi konuk etti.

San Siro’da oynanan mücadelede Milan rakibini 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesini 21’inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain’in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

39’uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49’uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67’nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 77’nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81’inci dakikada Borini’nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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