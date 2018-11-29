Galatasaray’ın grubunda Porto fişi çekti! | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı D Grubu’nda lideri belirleyecek maçta Porto, konuğu Schalke 04’ü 3-1’lik skorla mağlup etti. Porto’nun golleri 52’de Eder Militao, 55’te Jesus Corona ve 90+4’te Moussa Marega’dan geldi. Schalke’nin tek golünü 89’da penaltıdan Nabil Bentaleb kaybetti.

Geride kalan 5. maçlar sonunda Porto bu sonuçla puanını 13’e yükseltti ve grubu lider noktalamayı başardı. Galatasaray’ın deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya 2-0 yenilmesiyle gruptan çıkmayı garantileyen Schalke 04 ise bu mağlubiyetle ikinciliği razı oldu.

Avrupa Ligi hesapları…

Grupta UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek olan takımı belirleyecek son maçlarda 11 Aralık’ta Galatasaray, Porto’yu konuk edecek, Schalke 04 ise Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak.

Topladığı 4 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray galip gelmesi halinde Avrupa Ligi’ne kalan takım olacak. Aslan’ın galip gelememesi halinde Avrupa macerasına devam edebilmesi için Lokomotiv Moskova’nın puan kaybetmesi gerekiyor. Fatih Terim`den Moskova yenilgisi sonrası açıklama: `Bize müsaade edecekler` Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. İlgili Haberi Oku

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