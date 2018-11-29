SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çocukların oyunu feci sonlandı! Trenin üstüne atladılar
Galatasaray’ın grubunda Porto fişi çekti! | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın grubunda Porto fişi çekti! | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Porto, konuğu Schalke 04'ü 3-1 mağlup etti ve grubu ilk sırada noktalamayı garantiledi. Schalke'nin de ikinci sırada yer alması kesinleşirken 11 Aralık'ta oynanacak son maçlarla birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın mı yoksa Lokomotiv Moskova'nın mı devam edeceği belli olacak.

29 Kasım 2018 00:52

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı D Grubu’nda lideri belirleyecek maçta Porto, konuğu Schalke 04’ü 3-1’lik skorla mağlup etti. Porto’nun golleri 52’de Eder Militao, 55’te Jesus Corona ve 90+4’te Moussa Marega’dan geldi. Schalke’nin tek golünü 89’da penaltıdan Nabil Bentaleb kaybetti.

Geride kalan 5. maçlar sonunda Porto bu sonuçla puanını 13’e yükseltti ve grubu lider noktalamayı başardı. Galatasaray’ın deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya 2-0 yenilmesiyle gruptan çıkmayı garantileyen Schalke 04 ise bu mağlubiyetle ikinciliği razı oldu.

Avrupa Ligi hesapları…

Grupta UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek olan takımı belirleyecek son maçlarda 11 Aralık’ta Galatasaray, Porto’yu konuk edecek, Schalke 04 ise Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak.

Topladığı 4 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray galip gelmesi halinde Avrupa Ligi’ne kalan takım olacak. Aslan’ın galip gelememesi halinde Avrupa macerasına devam edebilmesi için Lokomotiv Moskova’nın puan kaybetmesi gerekiyor. 28 Kasım 2018 Fatih Terim`den Moskova yenilgisi sonrası açıklama: `Bize müsaade edecekler` Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. İlgili Haberi Oku

28 Kasım 2018 Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan? Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi D grubu beşinci maçında sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etme şansı bulunuyor. Peki, Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:52 | 29 Kasım 2018
galatasaray Lokomotiv Moskova Porto schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Çaykur Rizespor
30/11/2018 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
30/11/2018 - 20:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors