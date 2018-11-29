SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hacizli araba avcıları!
Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’ndan tepki!
Galatasaray

Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’ndan tepki!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

29 Kasım 2018 10:32

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilecek, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın divan kurulu başkanlarının da katılım göstereceği toplantı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hamamcıoğlu’nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“3 büyük kulüp divan başkanları olarak çok önceden kararlaştırdığımız şekilde, bu defa Beşiktaş Divan Başkanı Sn. Tevfik Yamantürk beyefendinin davetlisi olarak bugün bir araya gelerek ortak konularımızı değerlendirmeye devam edecektik. Ancak futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün Galatasaray’a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde yeniden sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar, Sn. Yamantürk’ün bu nazik davetine Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik.”

29 Kasım 2018 Mehmet Demirkol: `İsyan eden oyuncu yok` Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olduğu maçı spor yorumcusu Mehmet Demirkol değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:32 | 29 Kasım 2018
Eşref Hamamcıoğlu galatasaray
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors