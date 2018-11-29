SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Suriyeliler, ‘Burası bizim siz gidin’ diyor
Galatasaray’a 22 milyon euroluk şok
Galatasaray

Galatasaray’a 22 milyon euroluk şok

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı.

29 Kasım 2018 08:06

Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor. Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı. Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı.

Grup aşamasındaki 6 maçını da kazanan bir takım 16, 2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılar böylece toplamda kazanabileceği miktar üzerinden 12,6 milyon euro kayıp yaşadı.

Sadece ikinci tur 9.5 milyondu

İkinci tura çıkan takımlar, 9.5 milyon euro yükselme primi alıyorlar. Galatasaray elenerek bu primden de mahrum oldu.

Hem performans bonuslarındaki kayıpları, hem de ikinci tura yükselme ödülünü kaçırmasıyla Cim Bom, 22.1 milyon euro'dan mahrum kaldı.

29 Kasım 2018 Mehmet Demirkol: `İsyan eden oyuncu yok` Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olduğu maçı spor yorumcusu Mehmet Demirkol değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:06 | 29 Kasım 2018
fatih terim galatasaray şampiyonlar ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors