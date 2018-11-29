Galatasaray Avrupa’da mazisini arıyor… Oynadığı son 23 maçta…

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibine deplasmanda 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarında istenilen performansı ortaya koyamıyor. Türkiye’nin futbolda Avrupa arenasındaki en başarılı takımı olan, müzesinde birer UEFA Kupası ve Süper Kupa bulunan, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda bir kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üç kez son 8 takım arasına kalan sarı-kırmızılı ekip, son yıllarda bu kulvarda bekleneni veremiyor.

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Galatasaray, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında sahasında Juventus’u 1-0 yenerek tur atladığı karşılaşmanın ardından Avrupa kupalarında çıktığı 23 müsabakada sadece 2 kez galip gelirken, 14 kez mağlup oldu, 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede sadece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Benfica ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçları kazanabildi.

Galatasaray, söz konusu 23 müsabakada 16 kez ağları havalandırırken kalesinde 44 gole engel olamadı.

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Deplasmanda galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 16 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04’ü Almanya’da 3-2 yendiği müsabakadan sonra Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 16 maçın 14’ünü kaybederken 2’sinde berabere kaldı.

Galatasaray, ayrıca Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 24 maçta kalesini gole kapatamayarak kötü bir seriye imza attı.

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Son 4 maçta gol atamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 4 karşılaşmada skor üretmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sahasında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yendiği müsabakanın ardından oynadığı 4 maçı gol atamadan tamamladı. Deplasmandaki maçlarda Porto’ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’ya 2-0’lık skorlarla yenilen sarı-kırmızılı takım, sahasındaki Schalke 04 karşılaşmasından ise golsüz berabere ayrıldı.

Avrupa kupalarındaki son golünü sahasındaki Lokomotiv Moskova maçının uzatma bölümünde atan Galatasaray, bu kulvarda 360 dakikadır rakip ağları havalandıramıyor.