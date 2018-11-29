Fener’den gözdağı! Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Avrupa Ligi D grubunda yer alan Fenerbahçe 5. maçına çıkıyor. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almayı başaran Fenerbahçe, 12 puanlı Dinamo Zagreb’in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Kritik öneme sahip maç öncesinde karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler ise “Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe’de zorlu maç öncesinde Andre Ayew dışında önemli bir eksik göze çarpmıyor. Grupta lider Dinamo Zagreb’e ilk yenilgisini Kadıköy’de yaşatmak isteyen Fenerbahçe, bugün galibiyet parolası ile sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’i Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 29 Kasım Perşembe günü oynanacak olan mücadele, saat 20.55’te Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Frey Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Cathrine, Dilaver, Leovac, Ademi, Gojak, Hajrovic, Olmo, Orsic, Gavranovic

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FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi macerasına Dinamo Zagreb mağlubiyeti ile başladı. Maksimir Stadyumunda oynanan maçta Sarı Lacivertliler sahadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı. İkinci maçında sahasında Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrıldı.

25 Ekim’de Anderlecht’e konuk olan Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü deplasmanda sonucu 2-2’ye getirdi ve bir puanla İstanbul’a döndü. Son olarak İstanbul’da oynanan Anderlecht maçında ikinci yarıda açılan Fenerbahçe sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı ve grupta puanını 7’ye yükseltti.