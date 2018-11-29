Fenerbahçe’ye Polonyalı hoca

Fenerbahçe’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 49 yaşındaki Polonyalı çalıştırıcı Mariusz Sordyl’nin erkek voleybol takımının yeni başantrenörü olduğu ifade edildi. Açıklamada, Sordyl’in 12 yıllık başantrenörlük kariyerinde Polonya, Romanya, Katar ve Türkiye’de görev yaptığı aktarıldı. Kulüp kariyerinin yanı sıra Romanya Erkek Milli Takımı’nı da çalıştıran Polonyalı başantrenörün, son olarak Jeopark Kula Belediyespor’da görev aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda başantrenör Veljko Basic ile yollar ayrılmıştı.

Mariusz Sordyl Kimdir?

12 yıllık voleybol başantrenörlük kariyerinde Polonya’dan AZS Olsztyn, Romanya’dan RematZalau, Katar’dan Al Ahli ve Romanya Erkek Milli Voleybol Takımını çalıştıran Sordyl, son olarak Jeopark Kula Belediyespor’da görev yaptı. Kariyerinde Romanya Ulusal Şampiyonluğunu ve Romanya Voleybol Kupası’nı kazanan Sordyl, Polonya Ulusal Şampiyonası’nda da takımıyla 3 defa bronz madalyanın sahibi oldu. Teknik adamlığa geçmeden önce 18 yıllık oyunculuk kariyeri de olan Sordyl, 154 kere Polonya Milli Takımı’nda forma giymişti. Sordyl, şu anda Polonya Genç Erkek Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü de sürdürmektedir.