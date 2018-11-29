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Fenerbahçe’de Barış Alıcı 102 gün sonra sahada!
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe’de Barış Alıcı 102 gün sonra sahada!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisiyle yaptıkları maçın 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

29 Kasım 2018 21:29

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig’de 18 Ağustos’ta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de sarı-lacivertli formayı giyen Barış, 15 resmi maç sonra istediği şansı yakaladı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey’den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey’den yana kullandı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon diğer maçlara oranla Dinamo Zagreb karşılaşmasına daha az ilgi gösterdi.

Takımın aldığı kötü sonuçların yanı sıra İstanbul’daki soğuk havada taraftarları etkiledi. Ülker Stadı’nın çok büyük bir bölümü boş kaldı.

Öte yandan 50’ye yakın Hırvat taraftar da takımını deplasman tribününde izledi.

Son güncelleme 21:29 | 29 Kasım 2018
avrupa ligi Barış Alıcı Dinamo Zagreb Fenerbahçe
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