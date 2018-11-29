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CANLI | Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı (İşte 11’ler) | UEFA Avrupa Ligi
Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı (İşte 11’ler) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında heyecan Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe galip gelmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek, Dinamo Zagreb'in ise kazanması halinde grubu lider bitirmesi kesinleşecek. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Koeman, uzun zamandır ilk 11'de yer almayan genç oyuncu Barış Alıcı'ya da Zagreb karşısında ilk 11'de şans verdi.

29 Kasım 2018 18:15

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’i konuk ediyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Dinamo Zagreb’i Kadıköy’de mağlup ederek hem taraftarını mutlu etmek hem de gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Konuk ekip Dinamo Zagreb ise en az bir puan elde ederek grubu lider noktalamayı garantilemenin peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Grubun diğer maçında 1 puanla son sırada yer alan Anderlecht 3 puanlı Spartak Trnava’yı konuk ediyor. Konuk ekip deplasmanda Anderlecht’i mağlup ederse şansını son maça taşımak için 7 puanı bulunan temsilcimizin de Dinamo Zagreb’e yenilmesini bekleyecek. Fenerbahçe’de Andre Ayew dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE – DINAMO ZAGREB

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Robert Schörgenhopher

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel , Hasan Ali, Barış, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Dilaver, Ademi, Olmo, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Hajrovic, Théophile-Catherine, Orsic

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica 29 Kasım 2018 Fenerbahçe`ye Polonyalı hoca Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Polonyalı Mariusz Sordyl getirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:35 | 29 Kasım 2018
Dinamo Zagreb Fenerbahçe uefa avrupa ligi
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