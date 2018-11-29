Kadıköy’de yüksek gerilim! Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı canlı izle! Bein sports 1 canlı yayın…

Avrupa Ligi’nde heyecan gruplarda oynanacak beşinci maçlarla devam ediyor. Grupta bir üst tura çıkma ve liderlik şansı bulunan Fenerbahçe, yoluna yenilgisiz devam eden Dinamo Zagreb’i Kadıköy’de ağırlıyor. Hırvatistan’da oynanan ilk maçta rakibine 4-1 yenilerek ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe Dinamo Zagreb karşısında bu kez kazanarak taraftarlarını sevindirmek ve üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. Lig maçlarında cezalı olan Jailson ilk 11’de yerini Dinamo Zagreb maçı ile aldı. Bir diğer sürpriz ise Barış Alıcı’da yaşandı. Taraftarın uzun zamandır sahada görmek istediği Barış Alıcı Dinamo Zagrem karşısında ilk 11 başlıyor. Ayew ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. İşte, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı canlı yayın bağlantısı…

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. 29 Kasım Perşembe günü oynanacak olan mücadele, saat 20.55'te Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB İLK 11

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel , Hasan Ali, Barış, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey

DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Dilaver, Ademi, Olmo, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Hajrovic, Théophile-Catherine, Orsic

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FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ KARNESİ

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi macerasına Dinamo Zagreb mağlubiyeti ile başladı. Maksimir Stadyumunda oynanan maçta Sarı Lacivertliler sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İkinci maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

25 Ekim'de Anderlecht'e konuk olan Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü deplasmanda sonucu 2-2'ye getirdi ve bir puanla İstanbul'a döndü. Son olarak İstanbul'da oynanan Anderlecht maçında ikinci yarıda açılan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı ve grupta puanını 7'ye yükseltti.

“OYNAMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, galip gelerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Koeman, futbolculardan Roman Neustaedter ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Koeman, 3 Ağustos'ta göreve başladığını ve sezonun en önemli 6-7 haftalık kısmını kaçırdığını belirtti.

Takımın başında kalıp kalmayacağının futbolcuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini dile getiren Koeman, “Göreve başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şey gördüm ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi olan şeyler var ama ben neler gördüğümü biliyorum. Bu kısımla ilgili konuşmayacağım çünkü bu özel bir konu. Herkes kötü bir şey olduğunu düşünebilir ama gördüğünüz, gördüğünüzdür. Ben o gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Bu, benim kafamda son derece açık.” ifadelerini kullandı.

Takımı en iyi pozisyona getirebilmek için elinden geleni yaptığını hatırlatan Koeman, “Geçtiğimiz hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etti. Perşembe akşamı alacağımız galibiyet stresi azaltacaktır. Şu an buna odaklanmış durumdayız. Trabzonspor maçı da dahil önümüzde bizi bekleyen 8 maç vardı. Biz bu maçlara çıkacak olmaktan memnunuz. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Perşembe akşamı galibiyet için sahada olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE GRUPLARDAN ÇIKMAYI HEP BAŞARDI

Fenerbahçe, “Kupa 2” olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor. Fenerbahçe, 2006-2007’de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017’yi lider, 2015-2016’yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için yarın Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

BARIŞ ALICI 102 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 18 Ağustos'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giyen Barış, 15 resmi maç sonra istediği şansı yakaladı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey'den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey'den yana kullandı.